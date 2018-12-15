В ВКО за мужество наградили едва не утонувшую во время паводка чиновницу

В числе награжденных — заместитель акима Зыряновского района Жанна Аскарова, которая удостоена ордена "Құрмет" за проявленное мужество во время весенних паводков.

В преддверии Дня независимости аким области Даниал Ахметов вручил государственные награды более 50 восточноказахстанцам, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В числе награжденных — заместитель акима Зыряновского района Жанна Аскарова, которая удостоена ордена "Құрмет" за проявленное мужество во время весенних паводков.

Напомним, село Малеевск Зыряновского района затопила вышедшая из берегов Бухтарма. Первого апреля в эпицентре событий оказалась заместитель акима Зыряновского района Жанна Аскарова, которая вместе со своими коллегами объезжала дома сельчан. Кроме нее в машине находились главный специалист акимата Малеевского сельского округа Наталья Зайцева, завуч Малеевской средней школы Айгуль Жекенева и водитель Александр Хабаров.

Автомобиль подъехал к одному из подтопленных домов. Госслужащие поговорили с хозяевами дома и поехали дальше в надежде успеть добраться до еще одной усадьбы, попавшей в зону затопления. В это время вода уже стремительно переливалась через дорогу. Обладая уникальной проходимостью, автомобиль упорно двигался вперед через поток. Но в какой-то момент его подхватило и понесло вниз по образовавшемуся течению.

Спасти четырех человек отважился сельский житель Сергей Колосов. Он запрыгнул в свой грузовик "Урал", доехал до машины с госслужащими, разбил лобовое стекло и вытащил людей из покореженной легковушки.

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