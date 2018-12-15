В Алматы столкнулись два автомобиля: полицейские сломали стекло, чтобы спасти пассажирку

Пострадало три человека.

В Алматы на пересечении улиц Курмангазы и Желтоксан произошло ДТП, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Subaru Legasy двигался по Курмангазы в восточном направлении, Daewoo Nexia двигался по Желтоксан в северном направлении. Они говорят, что Daewoo ехал на высокой скорости и на перекрестке пытался проскочить на мигающий сигнал светофора. Шофер второй машины, по их словам, тоже ехал на красный свет. При этом сам водитель Subaru Legasy утверждал, что ехал на зеленый свет.

В итоге автомобили столкнулись. В результаты ДТП обе машины выбросило на обочину. Subaru опрокинулся в арык. Daewoo Nexia, перелетев через бордюр, пронесся задним ходом в северном направлении по Желтоксан и врезался в столб.

Пострадало три человека. В Аварии пострадала пассажирка из Daewoo Nexia. Чтобы вытащить ее из машины, пришлось ломать стекло. Она была в шоковом состоянии. Водителя тоже госпитализировали на скорой. По словам очевидцев, у него тоже был шок. Водителя Subaru осмотрели на месте, от госпитализации и помощи он отказался.

Стоит отметить, что во время ДТП мимо проезжала патрульная машина. Полицейские сразу же среагировали и вызвали скорую помощь. Медики тоже приехали в течение пяти минут.

В обстоятельствах ДТП будет разбираться полиция Алматы/

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