Kazakhstan House появился на карте Лондона

Присвоить зданию дипмиссии название своей страны смогли лишь те зарубежные посольства в Лондоне, у кого особые отношения с Соединенным Королевством.

По решению Лорда-Мэра Вестминстера здание Посольства Казахстана в Лондоне теперь официально называется Kazakhstan House, передает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Название будет отражаться во всех официальных документах, таких как кадастровые записи, а также на городских картах и т.д.

Полный адрес будет выглядеть вот так:

Embassy of the Republic of Kazakhstan

Kazakhstan House

125 Pall Mall, London SW1Y 5EA

На сегодняшний день официально присвоить зданию дипмиссии название своей страны смогли лишь очень немногие зарубежные посольства в Лондоне. Зачастую это дипломатические представительства государств, имеющих особые отношения с Соединенным Королевством. Очень приятно в канун главного государственного праздника отметить такой знак признания крепнущего стратегического партнерства между Казахстаном и Великобританией со стороны властей Лондона.

Здание нашего посольства расположено аккурат между двумя важнейшими достопримечательностями города - Trafalgar Square и Leicester Square. Соответственно, в округе не протолкнуться от туристов из самых разных уголков планеты.

Внушительную надпись Kazakhstan House хорошо видно и с Haymarket, и с Pall Mall, и с Cockspur Street.

