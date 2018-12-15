В Кызылорде семья с четырьмя детьми может остаться на улице

Они не могут сделать документы на жилье.

В Кызылорде семья с четырьмя детьми из-за отсутствия документов на жилье может остаться на улице, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Жанар Жакупова в отчаянии. Семья лишилась жилья, которое, по ее словам, было куплено у родственницы Гульбахыт Смаковой. Полмиллиона тенге продавец забрала, семью Жакуповых прописала, - рассказывает Жанар. Но правоустанавливающих документов на квартиру у женщины нет до сих пор. Ситуация усугубилась после того, как этой весной акимат стал утверждать списки претендентов на новое жилье. Но Жакуповы не переехали из аварийного дома в новый.

Жанар Жакупова утверждает, что семь лет назад за 500 тысяч тенге купила у своей близкой родственницы двухкомнатную квартиру в бывшем пятиэтажном общежитии. Но якобы правоустанавливающих документов на жилье так и не получила. Весной же этого года акимат стал переселять жильцов дома в новые квартиры, и, со слов женщины, прежняя хозяйка переоформила квадратные метры на себя.

"Акимат выдал мне в марте бумагу о переселении, так Гульбахыт тут как тут, заявила, что сама быстро переоформит на нас документы новой квартиры. И мы ей опять поверили на слово. А она все на себя зарегистрировала. Я опять осталась в дураках, я ей поверила. Потому, что она - дочь брата моей матери, моя родственница, потому и доверилась ей. Настрадались мы, сил больше никаких", - рассказывает женщина.

Аварийный дом снесен, 130 семей переселены в новостройки. Бывшие соседи выступают в защиту многодетной семьи.

"Мы - свидетели, просто многие сейчас на работе, не смогли сюда подойти. Всю историю мы знаем от начала и до конца, что и как действия разворачивались. Все знаем и о Гульбахыт, она торгует на базаре, есть у них и дом, и машина. И все равно они отобрали последнее у бедствующей семьи Жакуповых, это ж грех большой, дети малые страдают, мыкаются все теперь по чужим углам",- говорит соседка Гульмира Спанова.

Гульбахыт Смакова ситуацию объяснила так.

Я никакую квартиру не продавала. А впустила на время пожить свою родственницу, сестренку Жанар Жакупову с семьей. Сама снимала квартиру поближе к работе. Они 10-11 лет прожили в той квартире. А потом, когда общежитие признали аварийным, нам выдали квартиры. Ордер был выписан на мое имя.

Юристы заявили, что проблему можно и нужно решать. Причем, есть два варианта. Профессиональные медиаторы готовы взяться за жилищное дело.

"Если это документально не было зарегистрировано на тот момент, люди имеют право, обе стороны разрешить данный конфликт в порядке медиации. Если одна сторона в свое время когда-то продала, то будет законно и в порядке, скажем, человечности, порядочности, они должны переоформить квартиру на новых хозяев. Вторым вариантом является обжалование действий продавцов в компетентных органах, в органах суда. Но это тяжба - она очень длительная, требует моральных и материальных издержек", - отметила директор Центра медиации "БIТIМ" Ляззат Бактибаева,.

Жакуповы сейчас вынуждены снимать квартиру. Задолжали уже за два месяца, поскольку платить нечем. Супруг Жанар лишь недавно устроился на работу в "Қызылорда тазалығы" уборщиком улиц.

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