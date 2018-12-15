Районный аким Алматинской области хотел купить жилье за 35 миллионов тенге

У него не получается накопить деньги на собственное жилье.

В Алматинской области районный аким хотел купить служебное жилье за 35 миллионов. Лот с описанием дома, просторного паркинга и персональной парной разместили на сайте госзакупок. Владельцем элитной недвижимости должен был стать аким Жамбылского района – Багдат Алиев. Свой запрос чиновник объяснил просто: ему негде жить, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Собственная комната отдыха, просторный кабинет, уютная приемная. Рабочее место Багдата Алиева больше напоминает дом. Уютно и дорого, шик и блеск на каждом шагу.

- Я здесь отдыхаю, за столом чай пью. Это же не противозаконно?!

Обходя родные пенаты, Багдат Алиев вздыхает: красиво, но все это не его. Офис достался от старого акима. А новый в должности чуть больше полугода. Уверяет, работает на износ, но накопить на собственное жилье не получается. Вся большая семья Алиевых буквально ютится на съемных 80 квадратах.

-Если есть, то я бы не просил, не ходил. Арендую у близких. Я попросил временно пожить с семьей. У меня семья большая: я, жена, сын и трое пацанов. И у меня четверо детей в субботу и воскресенье приезжают, куда ехать, - говорит аким.

Аким посчитал, подумал и нашел в бюджете района неиспользованные деньги. Их он и решил направить на покупку служебного жилья. Раз служебное, то и статусу должно соответствовать: площадь не меньше 180 квадратов, просторный паркинг и собственная баня. В новый дом планировал заселиться до нового года.

- Конец года, подсчитали свои возможности, сколько у нас свободный остаток. В Узынагаше квартиры сейчас дорогие - от 15 до 100 миллионов. Ну, я ниже среднего брал. 140 квадратных метров, я думаю, небольшой это. Никогда за 40 лет стажа, у меня 43 года, никакого взыскания. Все стадии, я думаю, прошел, - добавил аким.

От таких аппетитов чиновника в шоке даже риелторы. Уверяют, найти дом за 35 миллионов в поселке Узынагаш сложно. В этом году цены на недвижимость сильно упали. Например, вот этот особняк на участке в 20 соток площадью больше 300 квадратов в самом элитном районе поселка обойдется владельцу не больше чем в 25 миллионов.

- За 30 миллионов дома в Узынагаше в основном не продаются. Это очень редко бывает. Сейчас можно в городе за 35-40 миллионов купить дом, и в Каскелене. В основном у нас сейчас продаются дома с максимальной ценой 20-25 миллионов. Это очень хороший двухэтажный дом с евроремонтом, - говорит менеджер по продажам Анар Курамысова.

Такие запросы не понравились и областному акимату. Там заявили: все должно быть согласовано.

- Данный лот на настоящий момент отменен. Аким области принял решение отменить его и сделал предупреждение акиму района, что такие вещи должны согласовываться, - сказали в областном акимате.

Своей очереди на жилье в Жамбылском районе ждут больше 1200 человек. В том числе и 300 госслужащих. Есть ли среди них Багдат Алиев, не уточняется. Ясно одно, отметить новоселье в новом пентхаусе ему в этом году не удастся. Но районный аким не теряет надежды.

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