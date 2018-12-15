Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Обнаружено самое счастливое место на планете

Самой счастливой геолокацией признали Диснейленд в Токио,

Фото : VeniVidi.ru15 декабря 2018, 08:47

Сотрудники социальной сети Instagram проанализировали поставленные пользователями смайлики, геолокации и хештеги и опубликовали итоги 2018 года, передает Lenta.ru.

Об этом сообщается на официальном сайте Instagram.

Таким образом, самой счастливой геолокацией Instagram признал Диснейленд в Токио, так как больше всего счастливых смайликов в 2018 году пользователи ставили именно под фотографиями из японского Диснейленда.

Также эксперты назвали самый популярный фильтр для лица: им стал фильтр с сердечками на глазах. А, например, самыми часто используемыми хештегами в 2018 году были #metoo, #timesup и #marchforourlives.

В ноябре сотрудники британской ассоциации потребителей Which? составили рейтинг самых безопасных стран для путешествий. Специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Самой безопасной страной по всем параметрам стала Исландия.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты