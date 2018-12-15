Прогноз погоды на 15 декабря: туманы, метель и гололед

Неустойчивый характер погоды ожидается в большинстве регионов Казахстана.

РГП "Казгидромет" сообщил прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 декабря, передает Zakon.kz.

По данным синоптиков, циклон, центр которого находится над Западным Казахстаном, и атмосферные фронты, связанные с ним, обусловят неустойчивый характер погоды в большинстве регионов Казахстана.

В частности, в Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской и Карагандинской областях местами ожидаются туман и гололед, в Мангыстауской, Атырауской и Карагандинской областях днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Костанайской и Акмолинской областях местами ожидаются туман и метель, в Костанайской области местами — усиление ветра 15-20 метров в секунду, гололед.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель и гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской и Алматинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 7°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -8°, облачно.

Прогноз погоды на 15 декабря.

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