Рыночная стоимость Johnson & Johnson рухнула из-за асбеста в детской присыпке

22 женщины пожаловались на то, что после применении продукции Johnson & Johnson у них развился рак.

Рыночная стоимость Johnson & Johnson упала почти на 40 миллиардов долларов после сообщений о том, что в компании в течение нескольких лет знали о присутствии опасного для здоровья асбеста в детской присыпке, передает "Эхо Москвы".

Анализ ряда документов, а также показания в суде показывает, что по меньшей мере с 1971 до начала 2000-х годов продукты компании на тестах иногда показывали положительные результаты на небольшое количество асбеста, сообщает CNBC.

Ранее суд в американском штате Миссури обязал корпорацию выплатить около 5 миллиардов долларов 22 женщинам. Они пожаловались на то, что после применении продукции Johnson & Johnson у них развился рак.

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