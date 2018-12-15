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Костанайские врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре

В реанимационное отделение поступило шестеро больных, из которых двое - с признаками ожогового шока, остальные четверо - с отравлением угарным газом.

Фото : Казинформ15 декабря 2018, 09:43

О состоянии пострадавших в результате пожара в пятиэтажном доме по улице Чехова в Костанае рассказали в городской больнице, передает МИА "Казинформ".

Реаниматолог Костанайской городской больницы Павел Уколов сообщил, что в реанимационное отделение поступило шестеро больных, из которых двое - с признаками ожогового шока, остальные четверо - с отравлением угарным газом.

"После оказания первичной помощи двое больных уже переведены в областную больницу. Связано это с высокой загруженностью реанимационного отделения горбольницы. В нашем отделении продолжают оказывать помощь четверым больным", - прокомментировал состояние поступивших Уколов.

Он добавил, что состояние пациентов с ожоговым шоком остается тяжелым, продолжаются противошоковые мероприятия. Что касается больных, отравившихся продуктам горения, то у них наблюдается положительная динамика.

Напомним, вечером 14 декабря в результате пожара в многоэтажке Костаная пострадали 6 человек, двое мужчин скончались.


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