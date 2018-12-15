В Актобе водители пострадали из-за гололеда

13 декабря жителей Актюбиснкой области и ЗКО предупреждали о тумане, метели и гололеде.

Жителей Актюбинской области ближайшие двое суток просят не выезжать за пределы населенных пунктов. Ночью в регионе прошел дождь, и теперь на трассах сильная гололедица. Из-за этого до утра пришлось закрыть дороги по нескольким направлениям, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

"Обещают дождь, метель на эти выходные. Сегодня, завтра будет обильный снегопад. В связи с этим, если потребуется, будем закрывать дорогу на ночь. Днем актюбинские трассы открывают, но они по-прежнему опасны", - сказал главный инженер Актюбинского филиала ТОО "Казавтодор" Марат Тленбаев.

На трассе Актобе - Мартук из-за гололедицы иномарка съехала в кювет. К счастью, никто не пострадал. В областном центре водитель не справился с управлением и сбил пешехода. Правда, скорую ему почему-то вызывать не стали. Владелец другой иномарки, видимо, тоже из-за скользкой дороги заехал прямо в чужие ворота. Теперь его ждет двойной расход: сначала придется восстановить забор и уже потом ремонтировать машину.

Напомним, 13 декабря жителей Актюбиснкой области и ЗКО предупреждали о тумане, метели и гололеде.

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