На МКС впервые напечатали человеческие ткани на 3D-принтере

Впервые на орбите удалось напечатать хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

Российские космонавты на МКС напечатали на 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна, передает Zakon.kz со ссылкой на Twitter руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Это удалось сделать на доставленном на станцию российском 3D биопринтере "Органавт". Олег Кононенко демонстрирует ход эксперимента, который имеет важное значение для отработки технологии работы в дальнем космосе.

На доставленном на станцию российском 3D биопринтере "Органавт" впервые на орбите удалось напечатать хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Олег Кононенко демонстрирует ход эксперимента, который имеет важное значение для отработки технологии работы в дальнем космосе pic.twitter.com/jghJZwkGuA — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 14 декабря 2018 г.

Такой же биопринтер находился на борту "Союза МС-10", который ракета не смогла вывести на орбиту 11 октября. Экипажу удалось эвакуироваться в спасательной капсуле. Причиной аварии назвали нештатную работу датчика разделения первой и второй ступеней.

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