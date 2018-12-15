В Алматы жители 20 домов сами отвечают за подачу электричества

Зато квитанции об оплате за свет приходят регулярно.

В Алматы жители двух десятков домов микрорайона "Алгабас" четыре года самостоятельно отвечают за подачу электроэнергии, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В местном акимате людям сообщили, что линий электропередач их района нет на городском балансе. Поскольку после перехода Алгабаса из области в черту Алматы - ЛЭП оказались бесхозными. Есть даже соответствующее решение суда. Жильцам ничего не оставалось, как самостоятельно установить несколько электрических столбов и купить генераторы.

"Такие генераторы электрического тока стоят в каждом доме микрорайона "Алгабас". Без этого приспособления свет в домах горит еле-еле", - рассказывает алматинка Клара Токтамова.

По ее словам, четыре года назад микрорайон из области был передан городу. Тогда-то и начались проблемы с электроэнергией.

"Мы Каскелену раньше подчинялись. Теперь-то уже городу же подчиняемся. Уже же должны за это взяться. Ни одного нормального столба нету. Все провода висят. Немножко малейший ветер, у нас свет тушится, и мы сами за свой счет делаем. Недавно проблема была, 2 столба упали на провода, мы все соседи собрались, за свой счет сделали", - добавила она.

В такой ситуации оказались порядка двух десятков семей. Для решения проблемы люди прошли все городские инстанции. Но вопрос до сих пор не решен.

"Обращаемся в электросетевую компанию, они отправляют нас в акимат, там говорят, что нашей сети вообще нет на балансе. Одним словом, гоняют из одного угла в другой. Должно же быть какое-то решение. Сегодня, например, шесть часов света не было", - возмущается житель Бексагат Баятов.

Зато квитанции об оплате за свет приходят регулярно, уверяют жители. Договор заключен с компанией "Алматы ЭнергоСбыт". Сумма ежемесячного платежа с каждого дома составляет пять тысяч тенге.

"У нас ни у кого нет долгов. Все оплачивают, как положено, в сроки. Но если мы порядочные плательщики, почему мы должны испытывать какие-то трудности?", - сказала жительница Амина Мейрман.

В местном акимате пояснили, что после перехода микрорайона в черту города линии электропередач оказались бесхозными. Соответствующее решение было вынесено судом. По словам главного специалиста отдела коммунального хозяйства акимата Алатауского района Ертиса Бесирова, сейчас местные власти разрабатывают проектно-сметную документацию на замену линий электропередач.

"Как только ПСД будет готова, данные линии будут взяты на баланс Управления энергетики Алматы. Именно они сейчас занимаются этим вопросом. Работы должны будут начаться в первом квартале следующего года", - отметил он.

Аналогичная ситуация сегодня наблюдается и в микрорайоне "Теректы". В итоге без нормального электричества в Алматы находятся несколько тысяч горожан. Решить проблему и заменить линии электропередач в обоих микрорайонах чиновники обещают до конца следующего года.

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