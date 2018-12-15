Водители общественного транспорта 11,5 тысяч раз нарушили ПДД

К административной ответственности привлечено 115 должностных лиц автобусных парков.

В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, снижения тяжести их последствий, усиления контроля за соблюдением водителями правил перевозки пассажиров по стране проводилось расширенное оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В период ОПМ к административной ответственности привлечено 115 должностных лиц автобусных парков. Запрещена эксплуатация 253 незаконно переоборудованных автобусов, а также автобусов и такси техническое состояние и конструкция которых не соответствует установленным требованиям безопасности дорожного движения.

В целом, за время проведения ОПМ выявлено 11 665 нарушений правил дорожного движения.

Выявлено 20 фактов управления пассажирским транспортом в состоянии опьянения, 125 – нарушений режима труда и отдыха, 533 – отсутствия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перед пассажирами, 253 – незаконного переоборудования, 99 – не прохождений предрейсового осмотра транспортных средств, 554 – не прохождения технического осмотра, 953 – превышения скорости, 2 235 – пользований телефоном при управлении транспортным средством, 102 – нелегальной перевозки пассажиров, в т.ч. такси – 86.

Наибольшее их количество выявлено в ДП города Астаны(1 085), Туркестанской (1 131), Жамбылской (1 181), Северо-Казахстанской (827), Карагандинской (817) и Восточно-Казахстанской (816) областей.

Работа по обеспечению безопасности при осуществлении пассажирских перевозок будет продолжена.

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