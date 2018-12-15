Национальную сеть "Здоровые города Казахстана" представили в Астане

Проект направлен на обеспечение безопасных условий проживания и доступности медуслуг.

В рамках республиканского совещания по актуальным вопросам системы здравоохранения с участием Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, Национальным центром общественного здравоохранения презентована Дорожная карта по реализации проекта Национальная сеть "Здоровые города (регионы) Казахстана", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального центра общественного здоровья.

Проект "Здоровые города (регионы)" направлен на объединение усилий акиматов, различных служб (полиция, экологический надзор, службы коммуникаций и коммунальные службы и др.) для обеспечения безопасных условий проживания и равной доступности медуслуг, создания условий для физической активности и занятий спортом, уменьшения загрязнения воздуха и воды. Это и строительство пешеходных, велосипедных дорожек, дополнительное выделение полос на городских магистралях для специального транспорта с целью уменьшения снижения ДТП и увеличения двигательной активности горожан. Участник проекта может демонстрировать приверженность к созданию и улучшению инфраструктуры города.

В совещании приняли участие руководители местных исполнительных органов, департаментов охраны общественного здоровья, фармации и медицинских организаций.

В Европейскую сеть ВОЗ "Здоровые города" входят более 1800 городов из 55 стран. Цель проекта – одним из основных приоритетов городской политики должно стать здоровье населения. Это создание благоприятной для здоровья среды, достижение хорошего качества жизни, обеспечение основных санитарно-гигиенических потребностей и доступа к медицинскому обслуживанию.

Присоединение к проекту позволит эффективно подойти к программам оздоровления на основе их децентрализации, повысить эффективность функционирования системы здравоохранения, индекс здоровья горожан, обеспечить физическое, психическое и социальное благополучие жителей города.

В целях создания Национальной сети "Здоровые города (регионы) Казахстана" в августе 2018 года была утверждена Дорожная карта на 2018-2021 годы. В основе Национальной сети лежат те же подходы, что и в проекте ВОЗ "Здоровые города".

В Национальную сеть могут вступать города областного и республиканского значения, другие населенные пункты.

При подаче заявки для вступления в Национальную сеть нужно предоставить информацию по разделам: территориальная характеристика города (региона), демографическая ситуация, социально-экономические условия населения, состояние окружающей среды и экологии местности, уровень развития здравоохранения и инфраструктуры города (региона), внедрение цифровизации и технологий для улучшения уровня жизни населения, что станет одним из показателей эффективности работы местных исполнительных органов по улучшению здоровья граждан.

В условиях набирающей темпы урбанизации, города будут играть всё большую роль в развитии государств и обеспечении растущего населения условиями для укрепления здоровья, являющегося приоритетным направлением деятельности городских властей.

Вступление в Национальную сеть даст возможность казахстанским городам (регионам) установить партнерские взаимоотношения с одним из 1800 "Здоровых городов" Европейского региона.

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