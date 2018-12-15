Алматинец выставил на продажу льва

Мужчина просит за животное 10 тысяч долларов.

Алматинец выставил на продажу месячного львенка. Хозяин уверяет, что у него имеются все необходимые документы. За экзотический товар продавец просит 10 тысяч долларов. Необычное объявление попалось на глаза зоозащитникам. И они тут же забили тревогу: продавать, а тем более ввозить диких животных в Казахстан частным лицам запрещено. К этой истории уже подключились сотрудники Алматинского зоопарка, которые готовы забрать львенка, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Видео с маленьким запуганным львенком случайно попало в руки алматинских зоозащитников. Волонтеры увидели в соцсетях объявление о продаже хищника. Созвонились с продавцом и узнали: котенку всего месяц. Его привезли из Самары. Он удачно прошел таможню и даже сфотографировался с сотрудниками. Мужчина уверяет: экзотическое животное ему подарили и сейчас львица живет в его квартире. В объявлении также было указано, что льва везли для Алматинского зоопарка. Но в зверинце уверяют, что они никого не заказывали. Здесь уже пять своих львов. Этот случай намерены тщательно расследовать вместе с природоохранной прокуратурой.

"Это модно, красиво, красивая киса живет дома. Но в полгода, когда у нее начнет ломаться характер, соответственно, кошечка начинает показывать зубки. Это начинается нападение на хозяев, кусание детей, животное сажается в маленькую клетку. Начинается стрессовое состояние, стрессовое состояние переходит в упад иммунки, и животное начинает болеть", - говорит ветеринарный врач Алматинского зоопарка Барфина Ахмад.

Прежде чем попасть в зоопарк, говорят специалисты, любое животное должно пройти много инстанций и получить необходимые документы. У этого львенка есть только ветеринарный паспорт, по которому нельзя провезти хищника из одной страны в другую.

"Частное лицо не может получить разрешение на ввоз. Отсюда выводы, что никаких разрешений не было. Таможню Астаны ввели в заблуждение. При этом очень хотелось обратиться к таможенникам, чтобы они проверяли очень внимательно всех животных, которых завозят, и ветнадзору, который, даже если и выдавал разрешение, то не на Алматинский зоопарк. Тем более что лев – это дикое африканское животное, которое кроме того может привезти сюда любую заразу", - отметила зоолог Ангелина Котенко.

Продавец просит за живой товар 10 тысяч долларов, но готов сделать скидку. Вот только желающих приобрести хищника пока нет. Если же все-таки нерадивые хозяева поймут, что дом не место для проживания для царя зверей, то его готовы принять в Алматинском зоопарке. Здесь есть все для маленькой львицы. Сотрудники обещают организовать должный уход и спецменю.

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