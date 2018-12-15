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В Москве прокомментировали заявление Лукашенко о потере суверенитета

Вопрос экономического сотрудничества и финансовой поддержки носит самодостаточный характер, находится в зоне постоянного внимания и регулярно обсуждается.

Фото : Коммерсант15 декабря 2018, 12:54

Экономическое сотрудничество России и Белоруссии, а также финансовая поддержка зависят от уровня интеграции, передает РИА Новости.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

"Вопрос экономического сотрудничества и финансовой поддержки носит самодостаточный характер, находится в зоне постоянного внимания и регулярно обсуждается. В то же время очевидно, что объем такого сотрудничества, создание общего рынка, включая единые тарифы и порядок ценообразования, безусловно, зависит от уровня достигнутой интеграции, и мы исходим из того, что белорусские партнеры понимают", — сказал пресс-секретарь премьера.

Накануне Дмитрий Медведев на заседании совмина Союзного государства России и Белоруссии заявил, что Россия готова продвигаться по пути его создания, проводить единую налоговую и тарифную политику. Он отметил, что есть ряд чувствительных тем, которые касаются условий оказания экономической, в том числе финансовой, поддержки.

Между тем, в пятницу Александр Лукашенко заявил, что не допустит потери суверенитета Белоруссии, и в этом контексте высказался об интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Медведев отмечал, что возможны два варианта развития. Один из них — консервативный, второй заключается в повышении уровня интеграции до пределов, установленных в договоре, когда усиливается взаимозависимость экономик.


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