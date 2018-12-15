Систему электронного билетирования хотят внедрить в Костанае

Если все пройдет успешно, то Костанай станет первым областным центром, где внедрят электронные билеты в автобусах.

Электронные билеты хотят внедрить в автобусах Костаная. Для этого начата предварительная работа: анализируется пассажиропоток и возможность оптимизировать количество остановок и самих автобусных маршрутов. К работе привлекли городских студентов, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Костанайские студенты стали участниками глобального проекта по анализу пассажиропотока в городских автобусах.

"В течение двух недель обследовали пассажиропотоки тех маршрутов, которые у нас были. Мы работали в две смены, чтобы мы успели проверить сутра которые ездят автобусы до обеда и с обеда до вечера. На что мы обращали внимание? Мы обращали внимание на пассажиропоток: сколько людей входит в прямом направлении и в сколько в обратном. Так же мы обращали внимание на то, как обслуживаются пассажиры (именно отношение водителя к пассажирам и наоборот), мы обращали внимание на то, в каком состоянии автобус (чисто ли там, как автобусы отапливаются)", — рассказывает студентка Костанайского колледжа автомобильного транспорта Юлия Максименко.

Работали студенты с 7 утра до 8 вечера. Несмотря на то, что в две смены, признаются молодые люди, уставали изрядно. Но работу выполняли ответственно. Возможно, потому, что работа эта зачислилась как производственная практика. Ведь все собравшиеся студенты решили связать свою жизнь с организацией перевозок и логистикой. Вместе с тем, казалось бы обычная студенческая практика и ее результаты принесут глобальную помощь городу.

"Целая система оптимизации пассажирский перевозок. И вот один из сегментов — это паспоток. Мы должны знать, какой у вас пассажирский поток в городе вообще существует, на каждом маршруте в частности, на каждом автобусе конкретно. Увидеть утром, в обед, вечером. Чтобы оптимизировать маршруты, чтобы увидеть цифру, если на то пошло. Надо сделать экономические расчеты", — говорит генеральный директор Научно-исследовательского и проектного института РК Берик Булекбаев.

Все это пригодится для еще более масштабной работы — внедрения электронного билетирования в костанайских автобусах. Информация о пассажиропотоке позволит вычислить: какую аппаратуру покупать, в каком объеме. А так же когда окупится такая покупка для перевозчиков. Если все пройдет успешно, говорят транспортники, то Костанай станет первым областным центром, где внедрят электронные билеты в автобусах.

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