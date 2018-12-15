Голливудская звезда поздравила казахстанцев с Днем Независимости

Даже если в этот день у вас будет холодно, сохраните тепло вашего единства - Бай Лин.

Голливудская актриса Бай Лин поздравила казахстанцев с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По ее словам, народ нашей страны гостеприимный и дружный. Поэтому, она всегда рада приезжать в Астану, в которой звезда гостит уже во второй раз. Актриса отметила как сильно преобразилась столица за время ее отсутствия. Так же Бай Лин заявила, что готова сотрудничать с казахстанскими режиссерами, если от них поступят интересные предложения.

"Желаю всем казахстанцам встретить День Независимости в прекрасном настроении. Это очень важная дата, поэтому проведите ее незабываемо. Даже если в этот день у вас будет холодно, сохраните тепло вашего единства", - сказала она.

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