Гараж, где производили опасные французские сэндвичи, нашли в Астане
В настоящее время проводится проверка.
В Астане нашли гараж, где производили опасные французские сэндвичи с кишечной палочкой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента охраны общественного здоровья
Руководитель ведомства Садвакас Байгабулов рассказал о поисках опасного сэндвича.
Накануне стало известно о реализации в торговой сети, в т.ч. в супермаркете "Алма" небезопасных сэндвичей, где нашли кишечную палочку.
"Благодаря информационным агентствам, социальным сетям и активному участию астанчан, в течение двух часов был обнаружен гараж, где изготавливаются сэндвичи. Он расположен по улице Жагажай в районе "Учхоза", - сказал Садвакас Байбагулов.
В настоящее время проводится проверка.
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