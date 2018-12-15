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Гараж, где производили опасные французские сэндвичи, нашли в Астане

В настоящее время проводится проверка.

Фото : Гастроном15 декабря 2018, 13:57

В Астане нашли гараж, где производили опасные французские сэндвичи с кишечной палочкой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента охраны общественного здоровья

Руководитель ведомства Садвакас Байгабулов рассказал о поисках опасного сэндвича.

Накануне стало известно о реализации в торговой сети, в т.ч. в супермаркете "Алма" небезопасных сэндвичей, где нашли кишечную палочку.

"Благодаря информационным агентствам, социальным сетям и активному участию астанчан, в течение двух часов был обнаружен гараж, где изготавливаются сэндвичи. Он расположен по улице Жагажай в районе "Учхоза", - сказал Садвакас Байбагулов.

В настоящее время проводится проверка.


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