Си Цзиньпин поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем Независимости

Желаю дружественному Казахстану процветания и мощи, а его народу – счастья и благополучия - Си Цзиньпин.

В адрес главы государства продолжает поступать поздравительная корреспонденция по случаю Дня Независимости Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин от себя лично и от имени народа Китая поздравил Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с 27-й годовщиной независимости. Лидер Китая особо подчеркивает успехи в социально-экономическом развитии Казахстана, достигнутые под руководством Нурсултана Назарбаева.

"Я придаю огромное значение развитию китайско-казахстанских отношений и дорожу рабочими контактами и личной дружбой с Вами. В июне текущего года Вы посетили Китай с государственным визитом и приняли участие в Циндаоском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Мы провели плодотворную встречу и достигли ряда важных договоренностей, что придало новый импульс двусторонним отношениям. Я готов совместно с Вами прилагать усилия и продвигать всестороннее стратегическое партнерство между КНР и РК для достижения новых результатов на благо двух стран и их народов. Я ожидаю встречи с Вами в ходе второго форума высокого уровня международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Желаю дружественному Казахстану процветания и мощи, а его народу – счастья и благополучия", - пишет Си Цзиньпин.

Президент Республики Сербия Александр Вучич также отмечает роль Нурсултана Назарбаева в достижении положительных результатов в развитии и становлении Казахстана.

"Более четверти века под Вашим руководством и благодаря Вашему видению, энергии и преданности делу Казахстан успешно развивается, достигает больших успехов и пользуется авторитетом в мире. Я уверен, что Вы достигнете целей, определенных в стратегии "Казахстан-2050", - говорится в телеграмме.

Президент Республики Молодова Игорь Додон в своем письме пишет:

"От имени молдавского народа и от себя лично примите мои самые теплые и сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Независимости. За эти годы Казахстан, обладающий огромным природным потенциалом и человеческими ресурсами, достиг больших успехов в различных областях национальной экономики и социальной сфере, которые способствуют не только росту благосостояния казахстанцев, но и продвижению имиджа страны на международном уровне".

Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе в своей поздравительной телеграмме пожелал народу Казахстана благополучия и процветания, а также выразил намерение содействовать дальнейшему развитию доверительных и дружественных отношений между двумя странами.

Пожелания мира и благополучия народу Казахстана также отмечаются в телеграммах и письмах короля Иордании Абдаллы II, короля Швеции Карла XVI Густава, султана Омана Кабуса бен Саида, президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонга, заместителя верховного правителя Малайзии Султана Назрина Муиззуддина Шаха.

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