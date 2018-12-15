Два общежития в ВКО распахнули свои двери накануне Дня Независимости

Всего в рамках "Пяти социальных инициатив" президента в регионе планируется открыть 12 студенческих общежитий на 4,9 тысяч мест.

У студентов медицинского колледжа им. Д. Калматаева и Электротехнического колледжа сегодня новоселье, передает Zakon.kz со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Медицинский колледж имени Д. Калматаева одно из старейших учебных заведений средне-специального медицинского образования. В этом году он получит статус высшего колледжа, что дает право готовить прикладных бакалавров. Учебное заведение имеет 2 международных аккредитации - институциональную и по специализациям лечебного и сестринского дел. Сегодня здесь обучаются свыше 1 300 студентов, около половины из них из других городов. Поэтому открытие общежития полностью решает вопрос их комфортного проживания. Оно рассчитано на 3,5 тысяч мест. Здесь 113 комнат, есть актовый и читальный зал, фитнес-центр, симуляционные кабинеты, в которых можно закрепить полученные знания.

"В этом общежитии прекрасные возможности для студентов. Здесь 5 тысяч квадратных метров, на которых можно комфортно жить, заниматься спортом. Теперь вам остается только учиться на отлично, прикладывая все усилия, чтобы стать первоклассными специалистами. И в последующем, продолжить учебу и повышение квалификации", – сказал глава региона Даниал Ахметов.

Новое общежитие Электротехнического колледжа, открытое после реконструкции и капитального ремонта здания. Оно рассчитано на 350 мест.

Отметим, что в колледже ведется подготовка по самым востребованным специальностям для экономики региона. На его базе действует Мобильный учебный центр, открыт IT-центр, планируется открытие Центра компетенций. Сегодня аким области Даниал Ахметов поздравил победителей республиканского чемпионата профессионального мастерства "WorldSkills Kazakhstan 2018". Команда Восточного Казахстана завоевала 7 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей. Обладатели золотых наград удостоятся защищать честь страны на 45-чемпионате мира "WorldSkills Kazan 2019", который пройдет в августе 2019 года в городе Казань Республики Татарстан.

"WorldSkills замечательное явление. Соревнование навыков, профессионализма – то, что сегодня нужно в мире. Эта победа говорит о том, что мы стремимся к более практическим знаниям. 42% всех выпускников школ сегодня хотят учиться в колледжах. В течение 3 лет переоснастим все наши учебные заведения среднетехнического образования. Они будут обладать лучшим оборудованием", - добавил аким.

Победителям он вручил ноутбуки, а их наставникам – денежные премии по 100 тыс тенге. Электротехническому колледжу подарена интерактивная доска стоимостью 3 млн тенге.

Всего в рамках "Пяти социальных инициатив" президента в регионе планируется открыть 12 студенческих общежитий на 4,9 тысяч мест.

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