Вторая клиника микрохирургии глаза открылась в ВКО

Этот проект является ярким примером эффективной реализации государственно-частного партнерства.

У жителей Семея и соседних регионов Казахстана и России появилась уникальная возможность получить высокотехнологичную специализированную помощь в сфере офтальмологии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В Семее 15 декабря с участием акима области Даниала Ахметова открылась клиника микрохирургии глаза. Этот проект является ярким примером эффективной реализации государственно-частного партнерства.

До этого семейский центр являлся лишь малым филиалом. За несколько лет работы он провел 15 тысяч консультаций и 2 тысячи операций. Но потребность растет. Жители Семея вынуждены были выезжать в другие города. Поэтому было принято решение построить отдельный специализированный офтальмологический лечебно-диагностический комплекс, который мог бы максимально соединить все современные направления в диагностике и терапии глазных заболеваний.

Клиника объединила в себе инновационные технологии в офтальмологии и качественный медицинский сервис. Она оснащена уникальным оборудованием, отвечающим всем требованиям международных стандартов, где созданы все условия для выполнения операций при катаракте, лазерном коррекции зрения, лечения патологических состояний сетчатки.

Помимо проведения сложнейших микрохирургических операций, клиника имеет эксклюзивные терапевтические программы, как для детей, так и для взрослых.

– Аналогичная клиника у нас в Усть-Каменогорске. Она за последние три года зарекомендовала себя как учреждение, которое оказывает качественные услуги не только для казахстанцев, но и жителей приграничных регионов России. Для города Семея данная клиника имеет большое значение. Центру будет выделен государственный заказ на амбулаторно-поликлиническую и специализированную помощь, – отметил аким области Даниал Ахметов.

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