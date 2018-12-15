Арестованного брата онкобольной костанайки вновь этапируют в Астану для донорства

Нурлан Арестанов - единственный донор для своей сестры, однако в сентябре был задержан за тяжкие преступления.

Брата жительницы Костанайской области Жулдыз Арестановой Нурлана Арестанова вновь этапируют в Астану для донорства. У девушки диагностирован миелобластный лейкоз. Вчера по ходатайству матери подсудимого судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Енлик Сералин вынес постановление, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Нурлан Арестанов - единственный донор для своей сестры, однако в сентябре был задержан за тяжкие преступления. Ранее он уже был этапирован в Астану для донорства. Но, как выяснилось, у этапированного 1 октября в Национальный научный центр онкологии и трансплантологии мужчины гепатит С. Про болезнь Нурлана знали и врачи, и члены семьи. Однако раньше операция была возможной, но при нынешнем течении болезни делать пересадку костного мозга не рекомендовали.

"Учитывая группу риска, пациент Жулдыз Арестанова по жизненным показаниям нуждается в проведении аллогенной трансплантации костного мозга. На основании изложенного суд постановил этапировать Арестанова Нурлана из ГУ "Учреждение 161/1" в Национальный научный центр онкологии и трансплантологии города Астана на 19 декабря", - сообщил судья Енлик Сералин.

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