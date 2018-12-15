Меркель назвала кооперацию между странами ЕС условием мира в регионе
Канцлер ФРГ отметила, что лично видела, "как много восхищения вызывает Европа".
Фото : с сайта RT15 декабря 2018, 17:17
Кооперация между странами - членами ЕС является условием мирного и безопасного сосуществования в Европе. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства, пишет ТАСС.
"Мы отказались от национализма и приняли решение в пользу кооперации, - считает она. - Кооперация между странами - членами ЕС является условием того, что мы и в будущем сможем вместе жить в мире и безопасности".
Меркель напомнила, что в этом году много раз участвовала во встречах с гражданами - в так называемых гражданских диалогах. "Я лично увидела, как много интереса, как много восхищения вызывает Европа", - утверждала канцлер.
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