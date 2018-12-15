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Меркель назвала кооперацию между странами ЕС условием мира в регионе

Канцлер ФРГ отметила, что лично видела, "как много восхищения вызывает Европа".

Фото : с сайта RT15 декабря 2018, 17:17

Кооперация между странами - членами ЕС является условием мирного и безопасного сосуществования в Европе. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства, пишет ТАСС.

"Мы отказались от национализма и приняли решение в пользу кооперации, - считает она. - Кооперация между странами - членами ЕС является условием того, что мы и в будущем сможем вместе жить в мире и безопасности".

Меркель напомнила, что в этом году много раз участвовала во встречах с гражданами - в так называемых гражданских диалогах. "Я лично увидела, как много интереса, как много восхищения вызывает Европа", - утверждала канцлер.


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