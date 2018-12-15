Кумар Аксакалов поздравил североказахстанцев с Днем Независимости

По традиции на торжественном собрании прошла церемония награждения.

В Северо-Казахстанской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Республики Казахстан. Тысяча североказахстанцев собрались на празднование главного праздника нашей страны. Гостей со знаменательным днем поздравил аким области Кумар Аксакалов. Выступая на собрании, глава региона отметил, главный национальный праздник символизирует новый исторический этап в укреплении нашей государственности. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

"Мы вместе строим Независимый Казахстан и хотим видеть его сильным и преуспевающим государством. Для этого у нас есть великая история народа, веками мечтавшего о свободе. И мечте этой суждено было сбыться. Есть воля Главы нашего государства, направленная на развитие и процветание великой страны. Наша задача во всем способствовать этой великой цели! Уверен, что наш главный национальный праздник, смягчая декабрьские морозы, принесет тепло в ваши души, новые надежды, счастье и благополучие в ваши дома", - сказал Кумар Аксакалов.

По традиции на торжественном собрании прошла церемония награждения. В праздничный день североказахстанцы получили заслуженные награды: ордена, медали и почетные грамоты. Знаменитая киноактриса, лауреат Каннского кинофестиваля, уроженка СКО Самал Еслямова также принимала поздравления от своих земляков. Накануне праздника актрисе присудили звание Заслуженного деятеля культуры, а в Акорде Нурсултан Назарбаев лично вручил ей нагрудный знак. Аким области Кумар Аксакалов поздравил знаменитую землячку с важной наградой и вручил большой букет красных роз.

Кульминацией главного праздника стал большой концерт с участием казахстанских звезд и творческих коллективов СКО. Настоящим приятным сюрпризом стало выступление киноактрисы Самал Еслямовой. Для своих земляков Самал Еслямова, актеры казахского театра имени Муканова и титулованная спортсменка Маргарита Мукашева спели песню великого Абая "Желсіз түнде жарық ай". Также зрителей своим выступлением порадовали звезда казахской эстрады Мадина Садуакасова и вокально-инструментальная группа "Тенгри".

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