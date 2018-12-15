В канун Дня Независимости в Талдыкоргане вручены ключи от квартир

Ключи вручить счастливым обладателям приехал аким области Амандык Баталов.

Новый арендный дом на 64 квартиры расположился Юго-Западном жилом районе областного центра. Все квартиры красивые и комфортные для проживания, передает Zakon.kz.

Ключи вручить счастливым обладателям приехал аким области Амандык Баталов.

Стоит отметить, квартиры получили многодетные матери, инвалиды, неполные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей.

- Благодаря Елбасы в стране реализуются такие жилищные программы, как «Нурлы жер», «7-20-25», за счет которых люди обретают жилье . Всего в этом году по области будет сдано свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. По поручению Главы государства мы уделяем большое внимание развитию Талдыкоргана. Город с каждым разом становится краше и лучше. Совсем недавно ко Дню Первого Президента страны открыли современную школу искусств, только что новый корпус неонатальной хирургии многопрофильной областной детской больницы, всего 35 новых объектов по всей области, - сказал аким Алматинской области.

В свою очередь жители поблагодарили за такой подарок.

- Моему счастью нет предела. Мы наконец-то обрели крышу над головой. Спасибо государству за поддержку. Поздравляю всех с праздником, - сказала Гульсара Имангалиева.

А затем Амандык Баталов побывал в нескольких новых квартирах, где каждой семье подарил телевизоры.

В этом году в Талдыкоргане сдали в эксплуатацию 60-квартирный коммунальный дом, продолжается строительство 4 многоэтажных домов, ведется возведение коттеджного городка.

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