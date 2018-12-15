Армия Израиля снесла дом палестинца в наказание за убийство солдата

Показательный снос жилых строений, оставляющий без крова родственников боевиков, используется израильскими властями как одна из мер профилактики палестинского насилия.

Израильские военные разрушили на Западном берегу реки Иордан четырехэтажный дом палестинской семьи, представитель которой был признан виновным в убийстве израильского солдата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Показательный снос жилых строений, оставляющий без крова родственников боевиков, используется израильскими властями как одна из мер профилактики палестинского насилия.

"Минувшей ночью военнослужащие Армии обороны Израиля во взаимодействии с бойцами пограничной полиции и представителями гражданской администрации разрушили четырехэтажный дом, в котором жил Ислам Юсеф Абу Хамид из лагеря беженцев Аль-Амари, западнее Рамаллаха", - сообщили военные.

По данным армии, 26 мая палестинец убил солдата спецподразделения "Дувдеван" Ронена Любарски, сбросив ему на голову тяжелый предмет во время израильского рейда в лагере беженцев.

Снос дома сопровождался протестами местных жителей, которые забрасывали военных камнями. Те отвечали спецсредствами для подавления беспорядков. "Информации о пострадавших со стороны Армии обороны Израиля не поступало", - сказано в пресс-релизе.

Военные разрушили дом в разгар масштабной операции, которая развернута на Западном берегу в поисках боевиков, убивших в четверг двух солдат на перекрестке возле Рамаллаха.

Палестинцы и поддерживающие их правозащитники осуждают практику сноса жилых домов, называя ее "коллективным наказанием".

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