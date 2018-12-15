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Армия Израиля снесла дом палестинца в наказание за убийство солдата

Показательный снос жилых строений, оставляющий без крова родственников боевиков, используется израильскими властями как одна из мер профилактики палестинского насилия.

Фото : © РИА Новости / Иссам Аль-Римави15 декабря 2018, 17:58

Израильские военные разрушили на Западном берегу реки Иордан четырехэтажный дом палестинской семьи, представитель которой был признан виновным в убийстве израильского солдата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Показательный снос жилых строений, оставляющий без крова родственников боевиков, используется израильскими властями как одна из мер профилактики палестинского насилия.

"Минувшей ночью военнослужащие Армии обороны Израиля во взаимодействии с бойцами пограничной полиции и представителями гражданской администрации разрушили четырехэтажный дом, в котором жил Ислам Юсеф Абу Хамид из лагеря беженцев Аль-Амари, западнее Рамаллаха", - сообщили военные.

По данным армии, 26 мая палестинец убил солдата спецподразделения "Дувдеван" Ронена Любарски, сбросив ему на голову тяжелый предмет во время израильского рейда в лагере беженцев.

Снос дома сопровождался протестами местных жителей, которые забрасывали военных камнями. Те отвечали спецсредствами для подавления беспорядков. "Информации о пострадавших со стороны Армии обороны Израиля не поступало", - сказано в пресс-релизе.

Военные разрушили дом в разгар масштабной операции, которая развернута на Западном берегу в поисках боевиков, убивших в четверг двух солдат на перекрестке возле Рамаллаха.

Палестинцы и поддерживающие их правозащитники осуждают практику сноса жилых домов, называя ее "коллективным наказанием".


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