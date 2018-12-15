Тренер футзального "Кайрата" оценил шансы команды на победу в "Финале четырех"

Решающая стадия турнира пройдет в Алматы.

Главный тренер футзального "Кайрата" Кака рассказал пресс-службе клуба о своих ожиданиях от предстоящего "Финала четырех" в Алматы.

- Очень хорошо, что играем в Алматы. Играть дома всегда приятно, надеюсь, что будут полные трибуны, но я так или иначе уверен в сильной поддержке наших болельщиков. Кроме того, нам не надо будет адаптироваться к местным условиям, это несколько упрощает подготовку, - рассказал Кака.

- Домашний "Финал четырех" - это поддержка, но с другой стороны это дополнительное давление, Вам так не кажется?

- Если мы будем правильно воспринимать ситуацию, то для нас это будет исключительная поддержка. Мы должны подготовить команду, чтобы ребята не думали ни о каком давлении.

- Нынешний состав участников "Финала четырех" - это команды, равные по своему уровню?

- Честно говоря, я считаю, что "Кайрат" - это единственная команда, которая не входит в число фаворитов. Может быть, мы приближаемся к статусу фаворита, поскольку играем дома, но, если судить в игровом плане… У нас новая команда, новый штаб, все новое.

- Будут ли приобретения в зимнее трансферное окно?

- Мы анализируем рынок, смотрим на игроков, которые потенциально могут нас усилить. Но это должен быть игрок, способный быстро влиться в коллектив. Мы не хотим приглашать игроков только потому, что надо, мы хотим, чтобы команда с приходом того или иного исполнителя точно стала сильнее.

- Дуглас и Тайнан - каково их состояние сейчас? Когда они вернутся в общую группу?

- Мы не хотим форсировать события, они должны быть готовы полностью к тренировкам с основой. В целом они чувствуют себя хорошо, они рядом с нами, и я думаю, что после отпуска, то есть после Нового года они уже будут в общей группе игроков.

Финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА по футзалу пройдет в апреле 2019 года на "Алматы Арене". Такое решение было принято 3 декабря на встрече исполнительного комитета УЕФА. Помимо казахстанского клуба, в "Финале четырех" сыграют двукратный чемпион "Барселона", действующий победитель евротурнира испанский "Интер" и португальский "Спортинг".

Источник: Vesti.kz

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