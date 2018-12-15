В Атырау водитель перепутал педали и наехал на людей
ЧП произошло на рынке, где реализуется скот. .
Фото : соцсети15 декабря 2018, 18:11
Перепутавший педали водитель джипа на рынке наехал на людей, передает корреспондент МИА "Казинформ".
ЧП произошло на рынке, где реализуется скот. Известно о нем стало из социальных сетей, в которых появилось видео разбитого черного джипа "Prado".
По словам очевидцев, водитель перепутал педали газа и тормоза и наехал на посетителей рынка. Двое мужчин с травмами различной степени тяжести поступили в областную больницу.
Как сообщила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева, по факту наезда на людей проводится досудебное расследование по уголовному делу, открытому по статье 345 УК РК.
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