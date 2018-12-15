В Астане состоялись соревнования по лыжным гонкам

Несмотря на мороз, на трассу приехали и дети 4-5 лет.

В столице состоялись соревнования по лыжным гонкам "Алғашқы Қар", передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В спортивном мероприятии, организованном городским управлением культуры и спорта и дирекцией по проведению спортивно-массовых мероприятий, приняли участие более 200 человек. Среди них спортсмены, воспитанники детско-юношеских спортивных школ города, представители госорганов и силовых структур, а также любители лыжного спорта. Несмотря на мороз, на трассу приехали и дети 4-5 лет и старше, чтобы принять участие в забеге. Для них организаторы предусмотрели маршрут с дистанцией в 500 м.

Ветеранам спорта предложен был маршрут протяженностью в 3 км. А для остальных участников организаторы предложили дистанцию в 5 км.

Не забыли организаторы и болельщиков. Для них предусмотрели горячее питание, со сцены звучала веселая музыка, а детей развлекали аниматоры.

"Мероприятие направлено на пропаганду активного и здорового образа жизни среди жителей столицы. У нас зима долгая, холодная и снежная, поэтому надо, учитывая наши природно-климатические условия, заниматься зимними видами спорта. Мы будем часто проводить такого рода мероприятия. Для всех победителей, призеров, предусмотрены дипломы и медали", – сказал руководитель отдела по проведению спортивно-массовых мероприятий при дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Даулет Хамзин.

Самую юную участницу привела мама – Александра Опачанова.

"Я сама занимаюсь академической греблей в спортивной школе "Толкын", мастер спорта международного класса. Сегодня пришли поддержать нашу школу, пробежать на лыжах. Дистанция у нас в 5 км. Бежим всей семьей: муж, я и наша дочь. Ей 4 года", – сказала она корреспонденту сайта.

"Я занимаюсь лыжным спортом на любительском уровне 10 лет, как пошел в армию. Мероприятие организовано на очень высоком уровне: это и подготовка стартовой площадки, выдача стартовых пакетов. Я только здесь и тренируюсь. Мероприятие проходит в канун Дня Независимости. Я хочу пожелать всем казахстанцам крепкого здоровья и любви к спорту, чтобы все без исключения занимались спортом, ведь спорт заряжает человека силами и дает импульс на весь день для работы", – сказал участник гонок Евгений Ераслов, выступающий от войсковой части 12750.

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