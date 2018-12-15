Аким области Даниал Ахметов поздравил восточноказахстанцев с главным праздником страны - Днем независимости.

Книжная серия "Абай әлемі" презентована в ВКО накануне Дня независимости, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Символично, что мероприятие прошло в театре имени Абая с участием заслуженных ученых, поэтов и писателей - академика Гарифоллы Есима, председателя Союза писателей Казахстана Улыкбека Есдаулетова, археолога, доктора исторических наук Зайнуллы Самашева, писателей Алибека Аскарова, Бориса Щербакова и руководителя редакционной группы книжной серии "Абай Әлемі" Медеу Сарсеке.

Гостям и жителям города Семей была представлена уникальная экспозиция археологических находок "Золото Великой Степи", выставка ювелирных изделий "Магия серебра", показавшая высокое искусство казахстанских ювелиров прошлого и настоящего. Также вызвала интерес выставка картин известных казахстанских художников Жанатая Шарденова, Салихитдина Айтпаева, Магауи Аманжолова, Бахтияра и Азата Табиевых и других, которые реалистично и самобытно доносят через время историю, быт и культуру народа, прекрасные пейзажи. Их работы приобретены для областных музеев в рамках проекта "Арт Заман".

Аким области Даниал Ахметов поздравил восточноказахстанцев с главным праздником страны - Днем независимости. На сцене театра были представлены театрализованные действия из произведений, вошедших в серию "Абай әлемі".

Глава региона отметил, что "Абай әлемі" – это прежде всего реставрация огромного духовного писательского наследия. В этом году начали первый цикл из 16 книг 10 великих авторов. Это не только Абай, Шакарим, Мухтар Ауэзов, еще и Анатолий Иванов, Медеу Сарсеке, и совершенно уникальные работы Федора Достоевского, которые до этого не публиковались нигде.

Помимо этого, в первое издание вошли сборник воспоминаний "Амре в Париже", замечательная лирика Толеу Кобдикова "Атандым өз тұсымда Ақын Төлеу", произведения Марата Кабанбаева "Четыре времени родной земли", роман Анатолия Иванова "Тени исчезают в полдень", романы Медеу Сарсеке "Взрыв" и "Клад", "Сочинения" Бориса Щербакова.

Книги будут переданы в фонды библиотек области, а цифровой вариант размещен на сайте казахстанской национальной электронной библиотеки.

Поскольку следующий год признан годом молодежи, было принято решение наполнить второй цикл издания серией произведений плеяды молодых писателей и поэтов.

Таким образом, в 2019 году в рамках книжной серии "Абай әлемі" войдут произведения более 30 авторов из Восточного Казахстана: Шакера Абенова, Сапаргали Бегалина, Семена Анисимова, Исы Биназарова, Менгали Мусина, Дмитрий Черепанова и многих других.

– В дальнейшем мы продолжим издание лучших произведений наших земляков, членов Союза писателей Казахстана. Нам нужно обратить внимание на молодых талантов, на издание их сборников, – сказал Даниал Ахметов.

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