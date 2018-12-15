В Раде назвали Порошенко "крысой, загнанной в угол"

Депутат подчеркнул, что Порошенко не раз демонстрировал желание "бороться за власть до конца", несмотря на то, что это грозит стране новыми рисками.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Петр Порошенко попал в "политический капкан", пишет РИА Новости.

По словам парламентария, это случилось из-за того, что украинскому лидеру не удалось продавить в Раде введение военного положения на два месяца в связи с инцидентом в Керченском проливе, чтобы перенести президентские выборы.

"Нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить — и без политических потерь", — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".

Депутат подчеркнул, что Порошенко не раз демонстрировал желание "бороться за власть до конца", несмотря на то, что это грозит стране новыми рисками.

Двадцать пятого ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В результате были арестованы 24 украинских военных.

Киев посчитал это актом агрессии и объявил ​военное положение в десяти областях.

Москва расценивает произошедшее как провокацию со стороны Порошенко в преддверии выборов.

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