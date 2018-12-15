В Казахстане появилась Ассоциация выпускников детских домов

На сегодняшний день при домах юношества уже созданы инициативные группы в ВКО, Кызылординской области, Шымкенте, Астане и Алматы.

В Казахстане создали первую Ассоциацию выпускников детских домов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается свыше 5,2 тыс выпускников из 125 детских домов.

ОЮЛ "Ассоциация выпускников детских домов Казахстана" будет работать как добровольная общественная организация, созданная выпускниками детских домов для осуществления деятельности, определяемой общностью интересов воспитанников и выпускников детских домов Казахстана, на основе самоуправления.

По информации председателя Ассоциации детских домов Казахстана Рафаэля Гасанова, в 2018 году около 735 воспитанников детских домов окончили 9 классов, в высшие учебные заведения поступили 117 выпускников и 89 человек поступили в колледжи.

"Мы хотели бы призвать наше гражданское общество поддержать нашу ассоциацию. В первую очередь, хотели бы попросить поддержки психологов, юристов, наставников. Также меценатов, бизнесменов, которые будут оказывать не только поддержку финансово, но и в трудоустройстве, получении образования, получении квалификации", - сказал Р. Гасанов.

На сегодняшний день при домах юношества уже созданы инициативные группы в ВКО, Кызылординской области, Шымкенте, Астане и Алматы.

"Очень важно отметить, что местные исполнительные органы должны поддержать нашу ассоциацию, и если акиматы нас будут поддерживать, мы будем поднимать и решать проблемные вопросы. Мы настроены на информирование выпускников детских домов о том, что у них есть права, им положено жильё, пособия", - пояснил он.

По словам члена попечительского совета ассоциации Салтанат Рахимбековой, на сегодняшний день у ассоциации уже имеется ряд предложений от региональных бизнес-структур, которые приглашают молодых выпускников детских домов на работу.

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