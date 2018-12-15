В Украине разбился истребитель Су-27

Как отмечается, в настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку во время выполнения плановых полетов в Житомирской области Украины. Об этом заявили в пресс-службе Генштаба ВС Украины, пишет RT.

"15 декабря 2018 года на Житомирщине около 15 часов… при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

В октябре в Винницкой области разбился Су-27. Как стало известно, при крушении погибли начальник авиации воздушного командования "Восток" и американский военный.

Как заявляли в Киеве, отрабатывается четыре версии крушения.

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