Семилетняя беженка погибла после задержания на границе США

Из-за отсутствия медицинского персонала в Антелоп-Уэллсе ребенок не мог получить помощь на протяжении полутора часов.

Семилетняя девочка из Гватемалы, задержанная вместе с отцом во время прохождения границы США, погибла по пути в центр содержания нелегальных мигрантов. Об этом сообщил NBC News.

Девочка по имени Жакелин Амеи Розмери Каал Макен была задержана вместе с отцом и еще 160 мигрантами при попытке нелегально пересечь границу штата Нью-Мексико неподалеку от пункта пропуска Антелоп-Уэллс. Из-за отсутствия медицинского персонала в Антелоп-Уэллсе ребенок не мог получить помощь на протяжении полутора часов.

Прежде чем покинуть Антелоп-Уэллс, отец девочки доложил пограничникам о ее самочувствии. В автобусе, который вез задержанных в центр содержания мигрантов, Жакелин тошнило, и она потеряла сознание еще до прибытия в пункт назначения. Попытки врачей центра реанимировать ребенка оказались безуспешными, и девочка, затем доставленная вертолетом в больницу в Эль Пасо, скончалась от остановки сердца.

На момент поступления в больницу Жакелин была сильно обезвожена. При этом власти утверждают, что мигрантам была предоставлена питьевая вода в Антелоп-Уэллсе.

Ранее выступавший перед Конгрессом коммиссионер погранично-таможенной службы Кевин Макалинан заявил, что центры содержания мигрантов, построенные при администрации Трампа на границе с Мексикой, не предназначены для женщин и детей, в то время как многие переходят границу семьями. Среди перешедших границу США в ноябре было 25 тысяч человек в составе семей с детьми, не считая еще 5,2 тысячи детей без сопровождения взрослых.

В ноябре мать годовалой девочки из Гватемалы, заболевшей в одном из американских пунктов содержания мигрантов и умершей вскоре после освобождения, потребовала у США компенсацию в 60 миллионов долларов США.

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