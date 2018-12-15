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Стали известны подробности крушения украинского Су-27

Названо имя погибшего пилота.

Фото : © U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn15 декабря 2018, 21:53

Украинское издание "Обозреватель" назвало имя пилота, который погиб при крушении истребителя Су-27 в Житомирской области, пишет РИА Новости.

"Погибшего военного звали Александр Фоменко, у него остались жена и дочь-восьмиклассница", - пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что самолет потерпел крушение на расстоянии 1,5 километра от военного аэродрома в Озерном неподалеку от Житомира. Истребитель летел на высоте около 70 метров, а затем начал падать. Инцидент произошел во время плановых учений.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Су-27 ВВС Украины разбился при заходе на посадку в Житомирской области, пилот погиб. Обстоятельства катастрофы выясняются.


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