Названы самые надежные автомобили в мире
Специалисты проанализировали данные 5,6 миллиона авто.
Автомобили концерна Toyota возглавили рейтинг самых надежных машин в мире. Соответствующий список опубликовали эксперты американской компании CarMD, передает РИА Новости.
Специалисты проанализировали данные 5,6 миллиона авто, которые были выпущены за последние 22 года, и отследили количество поломок двигателей по транспортным средствам каждой марки. Выяснилось, что моторы Toyota показали лучший результат и оказались самыми "выносливыми".
Второе место в списке заняли машины Acura, а третье — Hyundai.
В первую пятерку также вошли автомобили Honda и Mitsubishi. Кроме того, эксперты отметили надежность марок Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!