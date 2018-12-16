Названы самые надежные автомобили в мире

Специалисты проанализировали данные 5,6 миллиона авто.

Автомобили концерна Toyota возглавили рейтинг самых надежных машин в мире. Соответствующий список опубликовали эксперты американской компании CarMD, передает РИА Новости.

Специалисты проанализировали данные 5,6 миллиона авто, которые были выпущены за последние 22 года, и отследили количество поломок двигателей по транспортным средствам каждой марки. Выяснилось, что моторы Toyota показали лучший результат и оказались самыми "выносливыми".

Второе место в списке заняли машины Acura, а третье — Hyundai.

В первую пятерку также вошли автомобили Honda и Mitsubishi. Кроме того, эксперты отметили надежность марок Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan.

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