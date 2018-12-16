Трамп объявил о предстоящей отставке министра внутренних дел США

Имя Зинке, бывшего офицера спецподразделения "морских котиков", ставшего членом палаты представителя от штата Монтана, не часто было на слуху, а в последнее время всплывало исключительно в связи со скандалами.

Глава Белого дома Дональд Трамп к окончанию половины своего президентского срока продолжает активно начатую им около двух недель назад ротацию кадров в американской администрации. Ранее он отправил в отставку генерального прокурора страны Джеффа Сешнса, затем не пощадил своего верного соратника, отставного генерала морской пехоты Джона Келли, который командовал аппаратом Белого дома, объявил о назначении на должность постоянного представителя США при ООН бывшей журналистки, а ныне "рупора госдепа" Хизер Науэрт.

Теперь настала очередь "пойти на выход" главы министерства внутренних дел США Райана Зинке.

"Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце года, проработав в ней почти два года. Райан многого добился за время своего пребывания в должности, и я хочу поблагодарить его за службу нашему народу", - как обычно объявил об очередной отставке в Twitter Трамп, добавив, что администрация объявит имя нового министра внутренних дел на следующей неделе.

Имя Зинке, бывшего офицера спецподразделения "морских котиков", ставшего членом палаты представителя от штата Монтана, не часто было на слуху, а в последнее время всплывало исключительно в связи со скандалами. Министерство внутренних дел США в отличие, например, от России и Франции, не имеет столь широких полномочий и что удивительно полицейских функций. Вернее, привести аналогии с министерством природных ресурсов. МВД США занимается в основном охраной природы и земель, некоторыми специфическими делами, например, переводом из федеральной собственности в частные руки лесных угодий.

В ведении министерства находятся национальные парки и геологическая разведка. В его подчинении также находится Бюро по защите прав индейцев. Так что покоем и обеспечением безопасности граждан оно не занимается.

Кстати, в свой первый рабочий день уроженец легендарной Монтаны Зинке прибыл в офис в ковбойском костюме и на коне. Все свои действия, в частности, пересмотр политики Обамы в отношении национальных парков, он согласовывал с Трампом. С его разрешения он начал амбициозную программу развития энергетики, включающую переоценку морского энергетического потенциала Соединенных Штатов.

Как сообщает CNN, к отставке экстравагантного министра могла привести серия недавних скандалов, связанных с использованием Зинке в личных целях своего высокого поста, о чем стало известно СМИ, а вскоре и Трампу. В частности, он лоббировал реализацию проекта казино в Коннектикуте, вел переговоры с президентом крупной американской сырьевой компании о проекте освоения земель в родном для Зинке городе Уайтфиш в штате Монтана. Кроме того, он умудрился заменить три большие двери в своем кабинете за непомерную сумму в 75 тысяч долларов, что привлекло внимание министерства юстиции, а генеральный инспектор МВД в настоящее время расследует дело о выделении Зинке бюджетных средств на полеты в частных самолетах.

Источник: РГ

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