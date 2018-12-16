Мальчик внезапно "телепортировался" во время выпуска новостей

На кадрах ролика женщина отвечает на вопрос репортёра о попытке отстранения Терезы Мэй от власти, но зрителей больше заинтересовало то, что происходило у неё за спиной.

Короткий ролик из новостей Би-би-си стал вирусным после того, как его разместил в "Твиттере" пользователь под ником TewkesburyLeak. Он поразился тому, что на кадрах ролика на шестой секунде за спиной у женщины из ниоткуда появляется мальчик, которого ведут за руку.

"Что, чёрт возьми, происходит? Кто-нибудь ещё видит телепортацию ребёнка?" - TewkesburyLeak

Зрителей тоже впечатлил загадочный инцидент. Причём настолько, что ролик за два дня набрал почти 1,5 млн просмотров. А в комментариях стали искать объяснений мистической "телепортации" и гадать, как же так вышло на самом деле. Многие пользователи решили пошутить, основываясь на известных фантастических произведениях. Также озвучили версии про сбой в трансляции. Но в итоге самым логичным и популярным объяснением стала версия про неудачный монтаж.

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