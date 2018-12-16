"Канело" определился с весовой категорией после победы над Головкиным

Мексиканец уже 16 декабря может стать чемпионом в трех весах.

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (50-1-2, 34 КО) в преддверии дебюта в новой весовой категории рассказал о своих предпочтениях, пишет Vesti.kz.

В ночь с 15 на 16 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) Альваресу предстоит провести бой против "обычного" чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27-1, 15 КО). На кону будет стоять пояс британского боксера, и в случае победы мексиканец станет чемпионом мира в трех весовых категориях.

"Сейчас мой план с божьей помощью выиграть титул, а потом вернуться в средний вес. Я могу подняться во второй средний вновь ради правильного поединка, но моя категория - средний дивизион. В полутяжелый подниматься не собираюсь. Я не вижу, как смогу выступать в полутяжах. Это нереально. 168 фунтов - это мой потолок", - цитирует Альвареса BoxingScene.com.

Два последних боя "Канело" провел в рамках среднего веса и оба против казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО). Так, в сентябре 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!