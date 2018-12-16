Раритетный Mercedes несколько раз перевернулся в Алматы: пострадали двое

Водитель превысил скорость, поздно заметил съезд на проспект Аль-Фараби и резко крутанул рулем.

В Алматы раритетный автомобиль попал в аварию. Он не справился с управлением и несколько раз перевернулся. В ДТП пострадали два человека, передает Zakon.kz.

Как рассказывают очевидцы Mercedes Benz w123 (автомобиль 1976 года выпуска) двигался по улице Жарокова в южном направлении. Водитель превысил скорость, поздно заметил съезд на проспект Аль-Фараби и резко крутанул рулем. Он потерял управление и вылетел с дороги на разделительный газон. Автомобиль несколько раз перевернулся на цветочной клумбе. После этого он встал на колеса.

В результате ДТП пострадали двое: водитель и пассажир. Их госпитализировала скорая помощь. Обстоятельства ДТП выясняет полиция Алматы.

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