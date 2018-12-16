Фильм "Смерть Сталина"назвали лучшей комедией Европы

Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы 2018 года.

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года. Им стала картина польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война". Исполнительницу главной роли в этом фильме признали лучшей актрисой. Лучшей комедией Европы названа "Смерть Сталина", передает РБК.

В испанской Севилье подвели итоги 31-й ежегодной Европейской кинопремии (European Film Awards, EFA), присуждаемой Европейской киноакадемией. Лучшим европейским фильмом была признана черно-белая драма польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война" (Cold War). Картина рассказывает историю любви музыканта и певицы во время холодной войны.

Исполнительница главной роли в этой картине Иоанна Кулиг признана лучшей актрисой. Помимо этого, "Холодная война" Павликовского была отмечена наградой за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

За звание лучшего фильма Европы в этом году боролись "На границе миров" (Gräns) Али Аббаси, "Догмэн" (Dogman) Маттео Гарроне, "Девочка" (Girl) Лукаса Донта и "Счастливый Лазарь" (Lazzaro felice) Аличе Рорвахер.

Лучшей европейской комедией признана работа режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", у которой Минкультуры России за два дня до премьеры в стране отозвало прокатную лицензию, усмотрев в нем "материалы, запрещенные законом".

Лучшим актером Европы был признан Марчелло Фонте за роль в фильме "Догмэн".

Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году. Она задумывалась как противопоставление "Оскару", иногда ее называют "Европейским Оскаром".

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