Ангеле Меркель купят новый самолет

На покупку самолета предполагается выделить из немецкого бюджета 200-300 млн евро.

Минобороны Германии собирается приобрести дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350. Решение о расширении авиапарка было принято после того, как канцлер Ангела Меркель опоздала на саммит G20 из-за неисправности ее самолета, передает "Коммерсант" со ссылкой на Bild.

"Чтобы подобное не повторилось, мы увеличим количество экипажей и рассмотрим приобретение одного или двух новых дальнемагистральных самолетов",— цитирует газета министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.

На покупку самолета предполагается выделить из немецкого бюджета 200-300 млн евро.

Как ранее сообщал Spiegel, через час после взлета экипаж самолета госпожи Меркель потерял связь с землей, и пилоты приняли решение экстренно садиться. Из-за поломки лайнера канцлер была вынуждена пересесть на обычный самолет компании Iberia. В результате она пропустила первый день саммита G20.

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