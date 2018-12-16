17 тысяч человек вышло на массовую демонстрацию против политики правительства в Вене

В 2019 году правительство страны намерено провести налоговою реформу.

Около 17 тысяч человек выразили недовольство миграционной и социальной политикой австрийского правительства. По данным полиции, мероприятие прошло мирно, пишет Dw.com.

В столице Австрии в субботу, 15 декабря, прошла массовая демонстрация против миграционной и социальной политики коалиционного правительства. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 17 тысяч человек. Акция прошла мирно, заявили в правоохранительных органах.

На некоторых из собравшихся были надеты желтые жилеты, которые стали во Франции символом протеста против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Недовольство демонстрантов в Вене вызвали, в частности, планируемый запрет на ношение платков в детских садах и начальных школах, а также поправки в законодательство, которые позволяют работодателю устанавливать двенадцатичасовой рабочий день.

Коалиционное правительство Австрии сформировано консервативной Австрийской народной партией (АНП) и правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС). Его политика предусматривает, среди прочего, сокращение пособий многодетным семьям. Меры нацелены на семьи мигрантов, однако затрагивают и граждан Австрии.

В 2019 году правительство страны намерено провести налоговою реформу. По мнению властей, подобный шаг ослабит финансовую нагрузку на австрийцев со средним и низким уровнем доходов.

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