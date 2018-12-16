Казахстанский боксер поднялся на 17 строчек в мировом рейтинге после победы

Теперь в своем дивизионе Садриддин Ахмедов занимает 162-е место.

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (6-0, 6 КО) одержал шестую победу в профессиональной карьере и улучшил свое положение в рейтинге авторитетного сайта Boxrec.com, передает Zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В рамках вечера бокса в Эдмонтоне (Канада) Ахмедов нокаутировал уже в первом раунде мексиканца Элиуда Мелендеса Рочу (14-11-2, 7 КО). Эта победа позволила Садриддину переместиться в рейтинге BoxRec вверх на 17 позиций — теперь в своем дивизионе он занимает 162-е место.

В первом среднем весе выше Ахмедова расположились его соотечественники — Мадияр Ашкеев (10-0, 6 КО; 107-е место) и Нурсултан Жангабаев (5-0, 4 КО; 138-е место).





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