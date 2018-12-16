В Павлодаре хотят использовать кинетическую энергию пешеходов для фонарей

Для уличного освещения были предложены автономные светильники на солнечных батареях.

Ученые Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова презентовали научные проекты ЭКСПО и инновационные разработки, направленные на решение экологических проблем, передает Zakon.kz со ссылкой на Pavon.kz.

Ознакомились с интересными проектами заместитель акима Павлодарской области Жайык Шарабасов и руководитель управления индустриально-инновационного развития региона Нурболат Сейтмагамбетов.

- В ходе презентации гостям были представлены разработки по использованию пешеходных плит для выработки электроэнергии, - рассказали в пресс-службе вуза. - Плиты обеспечивают автономность работы световых приборов на 50% и осветительных ламп на 25%. Разработанные из композитного материала с использованием многотоннажных промышленных отходов, они преобразуют кинетическую энергию пешеходов в электрическую для дальнейшего ее аккумулирования и использования.

Для уличного освещения были предложены автономные светильники на солнечных батареях. Они экономичны и позволят генерировать электрическую энергию, используя ее для обеспечения освещения в темное время суток.

Весьма любопытным оказался проект по разработке новых строительных материалов на основе техногенных и полимерных отходов. Из них можно изготавливать тротуарную плитку, черепицу, бордюры, канализационные кольца и люки.

- Сегодня все развитые страны борются за "чистую" энергию. В Казахстане только один процент энергетики относится к "зеленой", - сказал Нурболат Сейтмагамбетов. - В 2017 году президент поручил провести международную специализированную выставку ЭКСПО на тему новой энергии. Мы имели возможность ознакомиться с лучшими мировыми практиками и теперь внедряем их в регионах. Мы взяли 10 проектов, три из которых были внедрены. И сегодня, ко Дню Независимости, ваш университет презентовал еще два сложных научных проекта.

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