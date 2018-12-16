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В Алматы возложили цветы к Монументу Независимости

В день 27-летия Независимости Казахстана в Алматы прошла торжественная церемония.

Фото : Акимат Алматы16 декабря 2018, 11:27

В Алматы в день 27-летия Независимости Казахстана состоялось торжественное возложение цветов к Монументу Независимости, передает Zakon.kz со ссылкой на городской акимат.

Под звуки торжественно-церемониальной музыки в исполнении военно-духового оркестра руководство города, совета ветеранов, политических партий и общественных объединений, участники декабрьских событий 1986 года, молодежные организации, а также жители города возложили цветы к главному символу Независимости на Площади Республики.

В рамках мероприятия военнослужащие Алматинского регионального гарнизона прошли торжественным маршем перед участниками церемонии.


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