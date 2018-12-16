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Эксперты выбрали лучший архитектурный проект мира в 2018 году

Им стал этнографический музей в Будапеште

Фото : Парк Будапешта16 декабря 2018, 12:12

Лучшим архитектурным проектом 2018 года признан макет нового здания Этнографического музея в Будапеште, сообщает Life.ru.

Об этом говорится в сообщении организации International Property Awards.

Жюри оценило дизайн здания, сочетающийся с природой парка, где будет находиться музей.

Кроме того, архитекторы планируют добиться большей адаптации к окружающей среде благодаря особому расположению — 60% здания будет находиться ниже уровня земли.

Напомним, строительство музея и реорганизация парка в Будапеште начались в 2017 году.


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