Иранца с поддельным паспортом задержали в аэропорту Алматы
Он представился гражданином Малайзии.
Фото : Deenamik.com16 декабря 2018, 12:17
16 декабря 2018 года в 08:09 утра в аэропорту Алматы пограничниками был задержан гражданин Ирана, предъявивший на паспортном контроль поддельный паспорт Малайзии, передает Zakon.kz.
Как сообщили в Пограничной службе МВД РК, инцидент произошел в зале прилета во время оформления рейса КС-912 "Стамбул-Алматы".
В ходе углубленного изучения документа, выявлено что предъявленный паспорт на пересечение границы Республики Казахстан фальшивый. Нарушитель хотел использовать аэропорт Алматы для транзитного перелета в страны Европы.
Гражданин Ирана не пропущен. По данному факту проводится разбирательство.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4950334-cc1dde2eb16fc97eac769f57066cd540
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...