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Иранца с поддельным паспортом задержали в аэропорту Алматы

Он представился гражданином Малайзии.

Фото : Deenamik.com16 декабря 2018, 12:17

16 декабря 2018 года в 08:09 утра в аэропорту Алматы пограничниками был задержан гражданин Ирана, предъявивший на паспортном контроль поддельный паспорт Малайзии, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Пограничной службе МВД РК, инцидент произошел в зале прилета во время оформления рейса КС-912 "Стамбул-Алматы".

В ходе углубленного изучения документа, выявлено что предъявленный паспорт на пересечение границы Республики Казахстан фальшивый. Нарушитель хотел использовать аэропорт Алматы для транзитного перелета в страны Европы.

Гражданин Ирана не пропущен. По данному факту проводится разбирательство.


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