Оспанова и Рахматуллаев вышли в четвертый круг престижного турнира в США

Начиная с 1947 года этот турнир собирает на своих кортах самых перспективных юных теннисистов.

Юные казахстанцы Жанель Оспанова и Даниал Рахматуллаев пробились в четвертый круг престижного турнира Orange Bowl, который стартовал в США, передает Zakon.kz.

В третьем круге турнира Жанель победила Скарлет Николсон из Канады. Итог -6:4,6:1.

В четвертом круге турнира казахстанка сыграет с Хауи Киношитой из Японии.

Рахматуллаев в матче третьего круга переиграл американца Максвела Экстеда со счетом 6:4,7:6(1). Следующий соперник юного казахстанца Руди Кван из США.

Orange Bowl International Tennis Championships - детский и юношеский теннисный турнир категории А, проводимый ежегодно в декабре во Флориде (США), на кортах с грунтовым или твердым покрытием.



Начиная с 1947 года этот турнир собирает на своих кортах самых перспективных юных теннисистов, которые соревнуются в четырех возрастных категориях - до 12, до 14, до 16 и до 18 лет.

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